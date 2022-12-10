أوامر بتوقيف المنتسبين المسؤولين عن حماية مزار

2022/12/10 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران يوجه بتوقيف المنتسبين المسؤولين عن حماية مسجد النبي اسماعيل في بلدروز ويتعهد بترميم الاضرار كما أمر بملاحقة المتورطين في الحادث وتقديمهم للقضاء.

يتبع..

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