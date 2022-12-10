الإعداد الروحي.. الجفاف الروحي بين الأسباب والمعالجات - الجزء الخامس

2022/12/10 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

من الوسائل العلاجية للجفاف الروحي

للذي يشهد عصر العولمة اليوم هو:

- الأول: الذكر.



ومن الذكر الإستغفار.

ومعنى الإستغفار كما عرفه علماء

الأخلاق هو العودة الى الله وال

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