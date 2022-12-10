السوداني: نجدد الالتزام بما جاء ببرنامجنا الحكومي من حمايةٍ للحريات العامة

2022/12/10 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، السعي لتأهيل

سُبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية

التي وقّع عليها العراق، فيما جدد

الالتزام بما جاء ببرنامجه الحكومي من

حمايةٍ للحريات العامة.

وقال

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