"حرب شاملة" والقتال قد يخرج عن السيطرة.. الناتو يحذر بشأن حرب أوكرانيا

2022/12/10 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

"ناتو" ينس ستولتنبرغ، عن قلقه من أن

القتال في أوكرانيا قد يخرج عن نطاق

السيطرة ويصبح حربا شاملة كبرى بين

روسيا والحلف، فيما حذرت الولايات

المتحدة من تشكل شراكة دفاع

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