ديالى تشكو استمرار دمار الحرب: ذكرى النصر حلت بوجود 5 الاف أسرة نازحة

2022/12/10 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

تحدث النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، اليوم السبت، عن استمرار موجة النزوح في المحافظة بالتزامن مع ذكرى النصر على عصابات داعش الارهابية.

وقال الكروي، لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى تستقبل يوم النصر على داعش ولديها 5 الاف اسرة نازحة خارج اسوار المدن والقرى المحررة"، مبيناً أن "مستوى الاعمار في ديالى لا يلبي الطموح رغم التعهدات الحكومية".

وتابع، أن "المحافظة مستمرة بتسجيل اقبال النازحين عليها بسبب الخروقات المتكررة في السنوات الماضية"، مشيرا الى ان "اكمال النصر الحقيقي هو بإعادة ما تبقى من النازحين الى ديارهم واعمارها وتعويضهم، فضلا عن معالجة تداعيات فترة عصيبة مرت بها مناطق مترامية من ديالى وبقية المحافظات".

وفي مثل هذا اليوم المصادف 10 كانون الاول عام 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، تحقيق النصر على تنظيم "داعش" بعد ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة.

وآنذاك، استعاد العراق جميع أراضيه من قبضة التنظيم الذي اجتاح شمالي وغربي البلاد وسيطر على ثلث مساحتها عندما انهارت تشكيلات الجيش العراقي وفر عشرات آلاف الجنود أمام بضعة آلاف من مقاتلي التنظيم.

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