2022/12/10 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

توفي صحفي يعمل لصالح قناة "سي بي أس سبورتس" الأمريكية، الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأمريكي لكرة القدم

وأفاد راديو "أن بي آر" الأمريكي، بأن الصحفي غرانت ويل البالغ 48 عاما سقط أرضا في موقع الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها.

وقد قدم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يبدو أن الصحفي ويل تعرض لنوبة قلبية.

وكتبت زوجته الدكتورة، سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية على تويتر "أنا مصدومة تماما".

وقالت الصحيفة، إن ويل شارك بتغطية مباريات كرة القدم للرجال والنساء في الولايات المتحدة لأكثر من عقدين، وانهار خلال مباراة الأرجنتين وهولندا.

وأضافت: "كان ويل في مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا في استاد لوسيل، شمال الدوحة، عندما أصيب بما وصفه المسعفون في مكان الحادث بالسكتة القلبية".

وأكد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم وفاته في بيان على تويتر.

وقال الاتحاد: "إن أسرة كرة القدم الأمريكية بأكملها حزينة عندما علمت أننا فقدنا غرانت ويل".

وتم توقيف غرانت سابقا في قطر لارتدائه قميصا بألوان قوس قزح، وقال في نوفمبر الماضي إنه تم احتجازه لفترة وجيزة أثناء توجهه لحضور مباراة الولايات المتحدة وويلز، بسبب ارتدائه قميصا مطبوعا عليه علم المثليين.

شقيق غرانت ويل يزعم أنه قُتل

وزعم شقيق غرانت ويل أنه قتل، على الرغم من أن غرانت قام بالإعلان عن أنه تعرض لأزمة صحية قبل أيام.

شقيقه "ايريك" زعم انه قتل حيث ظهر من خلال مقطع فديو اعترف فيه أنه مثلي الجنس، حيث عبر عن اعتقاده بأن أخيه لم يمت ميتة طبيعية، وأنما تعرض للقتل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القصة الكاملة لوفاة صحفي "يدعم المثلية" في مونديال قطر.. قتلٌ أم ميتةٌ طبيعية؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القصة الكاملة لوفاة صحفي "يدعم المثلية" في مونديال قطر.. قتلٌ أم ميتةٌ طبيعية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).