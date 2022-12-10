من أجل كربلاء .. ؟!

2022/12/10 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

نعرف ان المسؤوليات الجسام التي

يتحملها محافظ كربلاء قد تحول في الكثير

من الاحيان بينه وبين الاطلاع اليومي

على الشارع الكربلائي على وجه الخصوص،

ويكتفي على الاطلاع ما تكتبه الصحافة

الي

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