السوداني: العراقيون الذين انتصروا على الإرهابِ قادرون أنْ ينتصروا على الفساد (فيديو)

2022/12/10 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

اليوم السبت، ان العراقيين الذين

انتصروا على الإرهابِ قادرين ان حققوا

النصر على الفساد، الذي بات العدوَّ

الأول للدولة وكيانها.

وقال بيان لمكتب السوداني تلقته وكالة

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