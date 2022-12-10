2022/12/10 | 16:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T9j7pn159aU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. رئيسة هنغاريا تغادر إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. رئيسة هنغاريا تغادر إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).