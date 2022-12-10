البنك المركزي: سعر صرف الدولار سيُعاد إلى وضعه الطبيعي خلال أسبوعين 

2022/12/10 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح البنك المركزي العراقي، السبت، أسباب ارتفاع سعر الدولار، فيما حدّد موعد عودته إلى وضعه الطبيعي

وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مشكلة سعر الصرف تتعلق بعرض النقد"، مبيناً أن" البنك المركزي أنشأ منصة لتقديم المصارف طلباتها في الحصول على الدولار".

وأشار الى أن "هذه المنصة فيها إجراءات، لأن العراق لا يزال يمتثل إلى المتطلبات الدولية في موضوع الدولار ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحاً أن "بعض المصارف أخذ وقتاً من أجل تطبيق هذه الطلبات".

وأضاف الياسري أن "المصارف كانت سابقاً تقدم طلباتها وتأتي إلى البنك المركزي وتحصل على الدولار، ولكنه الآن المصارف ترفع طلباتها على المنصة وعندما تصل إلى البنك المركزي تدقق من قبل البنك، وهذه العملية قد تأخذ بعض الوقت"، لافتاً الى أن" بعض المصارف عليها قيود دولية ولم يعد هناك أي تعامل معها من قبل البنك المركزي".

وأوضح، أن "البنك المركزي عالج ذلك من خلال رفع مستوى عرض الطلب للبيع النقدي وزاد من حصص المصارف والشركات من الصنف ( أ - ب - ج) من الدولار"، مشيراً إلى أن "إجراءات التدقيق سوف تأخذ مدياتها الاعتيادية، وسعر الصرف سيرجع إلى التوازن الطبيعية".

وشدد على أن "سعر الصرف لا يزال منضبطاً ‏وسيعاد إلى وضعه الطبيعي خلال أسبوعين ليس أكثر".

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