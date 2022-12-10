شاهد بالفيديو.. ذي قار تنتفض .. | في 7 أيام

2022/12/10 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WBki7OFF-bY

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