البنك المركزي العراقي يوضح سبب ارتفاع سعر الدولار

2022/12/10 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر البنك المركزي العراقي، اليوم

السبت، توضيحا حول أسباب ارتفاع سعر

الدولار فيما حدّد موعد عودته إلى وضعه

الطبيعي.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان

الياسري في تصريح صحفي تابعته وكالة

نون الخبرية، إن

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