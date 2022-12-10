السوداني يفعّل

2022/12/10 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم السبت، عن صدور تعليمات باحياء ستراتيجية "الضفاف الآمنة" بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، في بقعة أمنية لم تستقر منذ سنوات.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ملف حاوي العظيم واشكاليته الأمنية عُرضت اكثر من مرة على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أمر بدراسة مستفيضة واتخاذ كافة الاجراءات من أجل تأمين جغرافية معقدة شكلت لسنوات مصدر تهديد مباشر لأمن محافظتي ديالى وصلاح الدين".

وبين أن "هذه الجغرافية الامنية المعقدة كانت وراء سلسلة طويلة من الهجمات أدت إلى استشهاد واصابة اكثر من 300 شخص بينهم عناصر امنية من مختلف التشكيلات بالاضافة الى المدنيين من سكنة القرى والقصبات المحررة".

واضاف، أن "السوداني أمر باحياء ستراتيجية الضفاف الامنة في حاوي العظيم من خلال اعادة الانتشار، وكانت اولى محاوره انشاء معبر الشهيد ضرغام قبل اسابيع من اجل دفع المزيد من القوات من ديالى باتجاه صلاح الدين وبالعكس على طول الحاوي مع اعتماد مكثف للمعدات المتطورة في الرصد ومنها الكاميرات الحرارية".

واشار الى ان "الضفاف الامنة ستكون ستراتيجية مهمة في درء مخاطر الارهاب في بقعة ساخنة وغير مستقرة وتشهد خروقات بين فترة واخرى".

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