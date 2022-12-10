في اليوم العالمي لحقوق الانسان.. وزيرة الهجرة تؤكد دعمها الكامل للنازحين

2022/12/10 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم السبت، دعمها الكامل للنازحين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.

وقالت جابرو في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لقد كرمت جميع الأديان السماوية الإنسان وجعلت له مكاناً قيماً في الأرض، وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان نؤكد دعمنا الكامل لجميع النازحين وسنعمل بشكل متواصل من أجلهم وإنهاء معاناتهم".

واضافت: "حقوق الإنسان دستور الحياة وأساس العيش الكريم".

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