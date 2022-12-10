النزاهة توقع في شراكها صحفياً تسلم رشوة ليمتنع عن النشر بقضايا فساد

2022/12/10 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، ضبط أحد الصحفيين متلبساً بالرشوة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ملاكات مديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد تمكنت من ضبط صحفي أقدم على أخذ مبالغ ماليَّـةمقابل عدم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضيَّـة سحب مبالغ الأمانات الضريبيَّـة من فروع مصرف الرافدين"، موضحة أن "العمليَّـة التي تم تنفيذها؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠لسنة ١٩٨٣)، أسفرت أيضاً عن ضبط مبلغ الرشوة".

ونوهت بـ"تنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمةالتحقيق".

وبينت الهيئة أن "تفاصيل عمليَّة تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقِّ أبرز المُتَّهمين بقضيَّة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، بدءاً من تلقِّيها معلوماتتشير إلى أنَّ المدير المُفوَّض لشركة (المبدعون للخدمات النفطيَّة المحدودة) يروم مُغادرة العراق عبر مطار بغداد الدولي في الرابع والعشرينمن تشرين الأول الماضي في محاولةٍ منه للهروب من وجه العدالة، مروراً بالتحرِّي عنها واستجلاب المذكرات القضائيَّة بالقبض ومنع السفر،وانتهاءً بإلقاء القبض عليه".

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