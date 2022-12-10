مهنئا الشعب العراقي.. مسؤول عسكري أميركي رفيع يستذكر عملية تحرير الموصل من داعش

2022/12/10 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الجنرال الأميركي، قائد قوات المهام المشتركة، ماثيو ماكفارلين، تهانيه للشعب العراقي بمناسبة الذكرى الخامسة لانتصار العراق على تنظيم "داعش".

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