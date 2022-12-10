2022/12/10 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفائز، اليوم السبت، وجود تعاون بين العراق والانتربول لاستعادة المطلوبين للقضاء.وقال الفائز لوكالة ايرث نيوز، إنه “فيما يتعلق بالهاربين خارج العراق المطلوبين للقضاء العراقي سواء من الفاسدين ادارياً او ارهابيين او اي قضية اخرى هنالك تنسيق موجود بين العراق وبين الانتربول”.واضاف انه “وفعلا حصلت […]

ظهرت المقالة الفائز: هناك تعاون بين العراق والانتربول لاستعادة المطلوبين للقضاء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفائز: هناك تعاون بين العراق والانتربول لاستعادة المطلوبين للقضاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفائز: هناك تعاون بين العراق والانتربول لاستعادة المطلوبين للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).