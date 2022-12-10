خلال محاضرة القاها في العتبة الحسينية الدكتور مظفر قاسم حسين: الاعلام اصبح السلطة بعد الاولى

2022/12/10 | 17:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القى الدكتور مظفر قاسم حسين صالح،

السبت، وهو اعلامي ومُفكر تكنوسياسي

مستقل ورئيس أكاديمية المفكرين

السياسيين واستاذ العلوم السياسيّة في

لندن وباحث أكاديمي في الشؤون السياسية

والاجتماعية محاضرة اعلامية

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