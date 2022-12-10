المرور تعتزم فتح مواقع لتسجيل المركبات ضمن المنافذ الحدودية 

2022/12/10 | 17:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تعتزم مديرية المرور العامة فتح مواقع لتسجيل المركبات ضمن المنافذ الحدودية بهدف إتمام العملية بشكل مباشر ضمن المنفذ.

وقال مدير إعلام المديرية العميد زياد القيسي، إن "المواقع المذكورة ستقوم بمنح المركبات الداخلة إلى البلاد لوحات تسجيل دائمية بدلا من دخولها سابقا إلى البلاد، ومن ثم الذهاب إلى مواقع المديرية ضمن بغداد والمحافظات للدخول بإجراءات تسجيلها وتثبيت لوحات خاصة لها"، منوها بأن "الإجراء يأتي ضمن خطة المديرية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وأوضح، أن "المديرية تتابع إصدار قرار خاص بضوابط تسجيل المركبات والذي سبق وأن اقترحته مديرية المرور بتعديل القرار رقم 215 لسنة 2009 وذلك من خلال عدم تسجيل المركبة المستوردة باسم المستورد ما لم يبرز شهادة إيداع لمركبة مسجلة في دوائر المرور (ترقين قيد المركبة)".

وكشف القيسي، عن "السماح للمستورد بترقين قيد المركبة (تسقيط) دون الصنف والنوع، على أن تقوم مديرية المرور بتخصيص الرقم الجديد حسب نوع وصنف المركبة المستوردة، إلى مركبة أخرى من ذات الصنف"، بحسب الصحيفة الرسمية.

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