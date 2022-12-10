2022/12/10 | 17:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _2p1Ry89BQ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاكتشاف المبكر للصرع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاكتشاف المبكر للصرع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).