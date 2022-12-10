2022/12/10 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت بلدية الشعب ، اليوم السبت، عن استمرار العمل بعملية تطوير و اكساء شارع سبع قصور الرئيسي شرقي بغداد.وقال مدير عام بلدية الشعب جعفر بشار في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



استمرار العمل بتطوير واكساء شارع “سبع قصور” الرئيسي شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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