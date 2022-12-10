2022/12/10 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي،اليوم السبت، عن مضاعفة الجهود لإكمال مشروع تطوير شارع الكفاءات في مدينة الكوت.وقال المياحي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” من أجل تخفيف العبء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لسرعة الانجاز..



محافظ واسط يُضاعف الجهود لإكمال شارع “الكفاءات”(صور) المركز الخبري الوطني.

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