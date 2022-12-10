2022/12/10 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفاد تقرير إخباري بأن ميغان ماركل والأمير هاري يجنيان على الأرجح 244 ألف جنيه إسترليني (300 ألف دولار) في الدقيقة مقابل مسلسلهما الجديد على منصة "نتفليكس".

وتضمنت حلقات الفيلم الوثائقي الذي بلغت قيمته 88 مليون جنيه إسترليني، صورا لم تعرض من قبل للزوجين وأطفالهما، إلى جانب مقابلات معهما وأصدقائهما المقربين.

وأعطى دوق ودوقة سا**** خلال الحلقات، لمحة عن حياتهما، على الرغم من مطالبتهما المستمرة بالخصوصية، وانتقادهما المتواصل لتطفل الصحافة عليهما.

وكشف الفيلم الوثائقي (360 دقيقة) حقائق غير ممعروفة تخص حياتهما (هاري وميغان) داخل العائلة الملكية البريطانية، وتضمن لقطات عائلية حميمة وصورا خلف الكواليس.

وانتقد المطلعون داخل القصر الملكي الفيلم، زاعمين أنه لم يطلب من العائلة الملكية التعليق قبل إطلاقه، على الرغم من افتتاح المسلسل بالكلمات التالية: "رفض أفراد العائلة الملكية التعليق على محتوى هذه السلسلة".

وبدأت منصة "نتفليكس" يوم الخميس عرض سلسلة وثائقية عن الأمير هاري وزوجته ميغان، وسط جدل واسع في بريطانيا منذ الكشف عن إعلانها الترويجي.



وسيتم عرض حلقة جديدة في 15 ديسمبرالجاري.

وأوضحت كاتبة السلسلة أوميد سكوبي أن هذا المسلسل الذي يتوزع على 6 حلقات "سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما (هاري وميغان) والصعوبات التي واجهاها".

ووعد القائمون على الفيلم بالكشف عن ملابسات قصة تخلي دوق ودوقة سا**** عن واجباتهما الملكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم تقاضى هاري وميغان عن كل دقيقة من فيلمهما على "نتفليكس"؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم تقاضى هاري وميغان عن كل دقيقة من فيلمهما على "نتفليكس"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).