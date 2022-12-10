الليرة السورية تسجل تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء

2022/12/10 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP/ارشيف لؤي بشارة دمشق (أ ف ب) – سجّلت الليرة السورية السبت تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء لتتخطى عتبة ستة آلاف مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة، في وقت تفاقمت مؤخراً أزمة المحروقات، التي تشهدها البلاد جراء النزاع المستمر منذ 2011.وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة […]

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