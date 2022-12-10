الأنباء السيئة تتوالى على دونالد ترامب

2022/12/10 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – بدأ دونالد ترامب خوض سباق جديد إلى البيت الأبيض لكنه لا يستفيد من زخم كان يأمل به، بل بالعكس.وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن لارا براون “إنها بداية كارثية للحملة”، مشيرة إلى أن الرئيس السابق ينتقل من “فضيحة إلى فضيحة”.كان ترامب يأمل في ركوب “مد” المحافظين […]

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