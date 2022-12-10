قتيل ومفقودون بعد

2022/12/10 | 19:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة إن شخصًا لقي حتفه وفقد عدد آخر بعد "انفجار" وحريق شب في مبنى سكني في جزيرة "جيرسي" البريطانية، السبت.

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