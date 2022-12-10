توجيه من السوداني يخص السلة الغذائية

2022/12/10 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - وزارة التخطيط: السوداني يوجه بتجهيز المواطنين بـ12 حصة من مفردات السلة الغذائية في السنة وتضمين مبالغها في موازنة 2023

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