لأول مرة.. تنسيق بين بغداد وأربيل يتربّص لـ

2022/12/10 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني مطلع، اليوم السبت، عن تنسيق هو الاول من نوعه بين اربيل وبغداد حول حيتان النفط في ديالى، وذلك عبر رصد جميع الشبكات وقطع كل الطرق المستغلة للتهريب.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطرق البرية المارة من ديالى صوب اقليم كردستان تشكل اهم مسارات تدفق المنتوجات النفطية المهربة من بغداد وبقية المحافظات صوب الاقليم والتي استغلت لسنوات من قبل مافيات وشبكات في التلاعب بسوق الطاقة ورفع اسعاره من خلال خلق ازمات متكررة".

واضاف، أن "الضغط الاخير من خلال تعليمات الحكومة المشددة بانهاء حيتان النفط اسهمت في خلق تنسيق امني هو الاول من نوعه بين أربيل وبغداد حيال كشف شبكات ومافيات تعمل في مناطق عدة سواء بديالى او بغداد وحتى الاقليم وهي تجني مليارات الدنانير من التلاعب بالاسعار".

واشار الى ان "13 عنصرا من شبكات تهريب الوقود تم الاطاحة بهم وكشف 7 مواقع خلال شهرين في ديالى"، كاشفا عن "وجود استنفاراستخباري من اجل رصد بقية الشبكات وقطع كل الطرق النسيمية التي تستغل في التهريب".

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