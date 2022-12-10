الجيش العراقي يعلن مقتل 6 عناصر من

2022/12/10 | 19:05 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش، بينهم انتحاريان، بهجوم عسكري في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

ومؤخراً، كثّفت القوات العراقية جهودها الاستخباراتية للحصول على معلومات ترصد تحركات التنظيم في محافظات البلاد، كما اعتمدت على سلاح الجو لتنفيذ ضربات سريعة، فضلاً عن عمليات التمشيط المتواصلة التي تنفذها قوات الجيش في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات.

ووفقا لبيان لخلية الإعلام الأمني الحكومية، فإنه "من خلال العمل المشترك لقوة من الجيش العراقي ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، بالتعاون مع الأهالي والعشائر تم قتل 6 عناصر من داعش، من بينهم انتحاريان بعد محاصرتهم في منطقة تلول الباج بمحافظة صلاح الدين والاستيلاء على أسلحتهم ومعداتهم"، مبينة أن "العملية أسفرت كذلك عن مقتل راع".

وأضاف البيان: "تعتبر هذه العملية من العمليات النوعية والاستباقية المتميزة، التي تؤكد عمق وترابط أبناء العراق في مطاردة وملاحقة عناصر داعش".

يجري ذلك في وقت استنفرت فيه القوات الأمنية العراقية، وبدأت بتنفيذ انتشار عسكري في عدد من المناطق، وسط مخاوف من استغلال "داعش" سوء الأحوال الجوية لتنفيذ هجماته.

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ويشمل الاستنفار المحافظات المحررة (نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار) تحديداً، على اعتبار أنها ما زالت تضم بقايا من عناصر "داعش"، التي ما زالت تشكل تهديداً أمنياً في العراق، خاصة في تلك المحافظات، وتنفذ هجمات متفرقة توقع أحياناً قتلى وجرحى من القوات الأمنية والمدنيين، فيما تنفذ القوات الأمنية خططاً متتابعة، تسعى من خلالها لتحجيم تحركات التنظيم وإحباط هجماته.

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