2022/12/10 | 19:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن رئيس شركة تويتر، الملياردير الأميركي المثير للجدل، إيلون ماسك، أنه...

ظهرت المقالة ‏تويتر يطبق آلية تكشف الحسابات المحجوبة دون علم أصحابها أولاً على المسلة.

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