من نال جائزة نوبل للسلام لعام 2022 في أوسلو؟

2022/12/10 | 19:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: جرت اليوم السبت بأوسلو مراسم منح جائزة نوبل للسلام لعام 2022...

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