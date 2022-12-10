2022/12/10 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6J0bVvvs2Aw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتجاجات الناصرية.. دماء تنذر بتفجر الغضب الشعبي في العراق | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتجاجات الناصرية.. دماء تنذر بتفجر الغضب الشعبي في العراق | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).