في حال وصلت الموازنة.. الكشف عن إمكانية قطع البرلمان لعطلته التشريعية

2022/12/10 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح رئيس اللجنة القانونية محمد عنوز، اليوم السبت، بشأن إمكانية قطع البرلمان لعطلته التشريعية في حال أكملت الحكومة مشروع قانون الموازنة وأرسلته الى البرلمان.

وقال عنوز في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "وفق الدستور اذا وصل قانون الموازنة قبل العطلة التشريعية فيمكن ان يستمر عمل البرلمان لحين إكمال الموازنة".

واضاف، انه "في الوقت الحالي لن يتمكن البرلمان من قطع عطلته التشريعية لأجل تشريع قانون الموازنة وفقاً للدستور".

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