2022/12/10 | 20:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2pF8_n9xaG8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فلاحو العجمية بكربلاء: خمس سنوات لم نحصل على قطرة ماء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فلاحو العجمية بكربلاء: خمس سنوات لم نحصل على قطرة ماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).