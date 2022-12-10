في عدد المشاركات الدولية.. رونالدو يعادل الرقم القياسي للاعب كويتي

2022/12/10 | 20:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعاً رصيده إلى 196 بعد دخوله بديلاً في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي مونديال قطر 2022 السبت.

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