الداخلية تعلن اكتمال استعداداتها لتسلم أمن ثلاث محافظات

2022/12/10 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اكتمال استعداداتها لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات.

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