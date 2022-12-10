محافظ كربلاء يستقبل السفير الايراني

2022/12/10 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم

الخطابي السفير الايراني بالعراق محمد

كاظم ال صادق في ديوان المحافظة

ونقل بيان لمكتب المحافظ اليوم السبت ان

اللقاء بحث سبل التعاون وتعزيز

العلاقات الثنائية عن طري

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