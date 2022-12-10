القوات العراقية تقضي على 11 إرهابياً

2022/12/10 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت القوات العراقية خلال عمليتين

اليوم على 11 إرهابياً من تنظيم “داعش”

في محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان

صحفي أن “عملية مشتركة للواء 91 في الجيش

العراقي ضمن قاطع قيادة

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