كاس العالم:المغرب إلى نصف النهائي على أكتاف رونالدو ورفاقه

2022/12/10 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب،

فريق بلاده للفوز على البرتغال بنتيجة

(1-0)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات

الدور ربع نهائي لمونديال قطر 2022.

وسجل النصيري هدف المباراة الوحيد في

الدقيقة 42.

بهذ

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