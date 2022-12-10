قائد عمليات ميسان يعلن القاء القبض على

2022/12/10 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلن قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على أخطر مطلوب في محافظة ميسان.

وقال اللواء الزبيدي في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن" قطعات من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات تمكنت بكمين استخباري وبمتابعة شخصية من إلقاء القبض على أخطر مطلوب في محافظة ميسان"

وأوضح أن المطلوب كان يقوم باستدراج المواطنين من المحافظات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من اجل اختطافهم وتسليبهم".

وأضاف بأن المتهم اعترف صراحة، وبأنه مطلوب ايضاً وفق احكام المادة 4/إرهاب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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