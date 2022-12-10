الداخلية تكمل استعداداتها لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات

2022/12/10 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اكمال استعداداتها لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات، من بينها الاستعدادات اللوجستية والاستخباراتية وتقييم ضباط المراكز.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس اليوم السبت، اجتماعاً مع قادة الوزارة وعدد من الضباط لمناقشة تسلم الملف الأمني في مراكز المدن ونقل المسؤولية بالكامل لثلاث محافظات وهي واسط والديوانية والمثنى".

وبحسب البيان، أكد المجتمعون على "إنجاز جميع الاستعدادات اللوجستية والاستخباراتية وتقييم ضباط مراكز الأقسام".

واضاف البيان أنه "جرى بحث آلية نقل هذا الملف والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المحافظات".

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