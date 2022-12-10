الصدر: مبروك لمنتخب المغرب.. أملنا بشعبهم مساندة إخوتهم في فلسطين العروبة

2022/12/10 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، للمنتخب المغربي تأهله إلى "المربع الذهبي" بعد فوزه على البرتغال، فيما طالب الشعب المغربي بـ"مساندة اخوته في فلسطين العروبة".

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