2022/12/10 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى الخامسة للتحرير نستذكر بطولات شعبنا الأبي الذي هب شبابه وشيوخه دفاعا عن العراق ومقدساته ومكانته وقيمه وارضه وسمائه.تحية بحجم الوطن والولاء الكبير للإمام السيستاني صاحب الفتوى المباركة ورائد محور الدفاع عن البلاد حيث شكّلت فتواه التاريخية مصدر إلهام وجاذبا شعبيا وقيميا ووطنيا هو الأعظم بتاريخ الحركة الجهادية في مواجهة داعش.تحية لشهدائنا […]

ظهرت المقالة في الذكرى الخامسة للتحرير..



الاسدي: فتوى السيستاني شكلت مصدر إلهام وجاذبا شعبيا وقيميا ووطنيا أولاً على ايرث نيوز.

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