2022/12/10 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التشكيلة الرسمية لمنتخبي “انجلترا وفرنسا” بدور ربع النهائي لكأس العالم المركز الخبري الوطني.

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