2022/12/10 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم السبت، المغرب بالتأهل إلى المربع الذهبي بمونديال قطر.وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، اطلع عليها / المركز الخبري الوطني/ “أسود الأطلس يسجلون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يهنئ المغرب بتأهله لنصف نهائي المونديال المركز الخبري الوطني.

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