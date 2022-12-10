وفد حكومة إقليم كردستان يصل إلى بغداد

2022/12/10 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصل وفد حكومة إقليم كردستان اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد، لغرض مناقشة 5 ملفات معظمها تتعلق بموازنة 2023.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الوفد برئاسة اوميد صباح رئيس ديوان حكومة اقليم كردستان"، مبينًا أن "الوفد جاء ليستكمل مباحثات الزيارة الاخيرة بما يخص الموازنة ورواتب الموظفين والبيشمركة وملف النفط والغاز ومستحقات الاقليم".

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