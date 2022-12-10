السامرائي يبارك فوز المغرب: نصر وحد قلوب العرب

2022/12/10 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بارك رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم السبت، للمنتخب المغربي تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم بعد فوزه المستحق على المنتخب البرتغالي.

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) إن "فوز المغرب إنجاز عربي وتاريخي، ونصر وحد قلوب العرب حول العالم".

أدناه نص التغريدة:

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