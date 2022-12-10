بحضور ممثل السيستاني :انطلاق المؤتمر العالمي الثالث لاحياء تراث علماء كربلاء في العتبة الحسينية المقدسة

2022/12/10 | 21:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم في رحاب العتبة الحسينية

المقدسة فعاليات المؤتمر الدولي الثالث

لاحياء تراث علماء كربلاء تحت عنوان

الشيخ محمد تقي الشيرازي "فكر وقيادة"

برعاية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ ع

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