 محافظة بغداد توجه دعوة للشركات الراغبة بتنفيذ مشاريع مجاري 4 مناطق 

2022/12/10 | 22:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعت محافظة بغداد، السبت، الشركات المختصة بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي من الدرجة الممتازة كافة إلى تقديم سيرها الذاتية للحصول على فرصة تنفيذ مشاريع المجاري في (4) مناطق بالعاصمة.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان، أن "من أهم مشاريع الصرف الصحي في بغداد المتاحة حالياً هي مجاري أبي غريب الاستراتيجي، ومجاري النهروان، ومجاري سبع البور، ومجاري الوحدة"، مبينا أنه "لأهمية هذه المشاريع ومن أجل تحديث قاعدة البيانات وسلامة الموقف القانوني والفني والمالي للشركات المختصة بتنفيذ المجاري، فإن محافظة بغداد دعت الشركات الراغبة بتنفيذ تلك المشاريع إلى تقديم السيرة الذاتية لها خلال مدة أقصاها يوم الأربعاء المقبل".

وأشار البيان إلى "أهمية أن تتضمن السير الذاتية هوية تصنيف إنشائية وكهربائية وميكانيكية درجة ممتازة نافذة، وهوية غرفة تجارة نافذة، وشهادة تأسيس الشركة، وشهادة ممارسة المهنة، والأعمال والعقود المنفذة الخاصة بالمجاري لآخر عشر سنوات، إضافة الى نسخ من العقود وتأييد الإنجاز من الدائرة المستفيدة، والكادر المتقدم والمهندسين والاستشاريين والعاملين في الشركة وأنواع وعدد الآليات التابعة للشركة".

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