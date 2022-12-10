في ميسان.. اعتقال متهم يستدرج مواطنين عبر

2022/12/10 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن اعتقال متهم في محافظة ميسان يستدرج مواطنين عبر "التواصل الاجتماعي".

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